Tütre heaolu nimel rassiv Kalev/Cramo mängujuht Lewis: „Pärast arusaamatust PAOKiga oli mu maine üsna halb.“  

„Kui mängijad tulevad USAst Euroopasse, tahavad nad pallida võimalikult tugevas liigas. Kui saan hakkama VTB ühisliigas, saan hakkama igal pool. Aga olen pühendunud ja ei mõtle järgmistele hooaegadele. Tahan tänavu võita Euroopas esimese tiitli, olgu selleks kasvõi Eesti või Eesti-Läti liiga esikoht. Usun, et pärandi jätmine on oluline. Tahan aastate pärast öelda, et läksin Eestisse ja võitsin. Õnnelikud inimesed elavad õnnelikku elu,“ selgitab Lewis.