Jüri Vips: ma ei saa enam vigu lubada 

Hooaja lõpuni on jäänud kolm etappi ehk üheksa võidusõitu, sel nädalavahetusel jõuab F2-karussell Venemaale Sotšisse. Vips hoiab parasjagu sarja kokkuvõttes 90 punktiga 6. kohta, kuid liider Oscar Piastri on 59 punkti kaugusel. Teisel kohal paikneva Guanyu Zhouga on vahe 44 ja kolmandal kohal oleva Robert Shwartzmaniga 23 punkti.

„Arvan, et võita on keeruline, aga Rob ei ole kolmandana liiga kaugel,“ sõnas Vips F2 kodulehel. „Realistilikult vaadates, kui teeme mõned head sõidud, on kolmas koht võimalik. Aga näis. Esimesed kaks on üsna selged, aga ma ei tahaks öelda, et tiitlivõitlus on veel lõppenud.“

Red Bulli noortesüsteemi kuuluva eestlase olukord muutus raske(ma)ks kaks nädalat tagasi Monzas, kus ta sai sprindisõitudes 8. ja 6. koha ning oli põhisõidu sunnitud 7. positsioonilt katkestama.

„Vajan nüüd vaid häid nädalavahetusi ega saa lubada mingeid väikseid vigu,“ lisas Vips. „Pean igalt etapilt palju punkte teenima, et lõpetada meistrivõistlused heal positsioonil. Samas ma ei taha endale pinget peale panna, vaid teen oma tööd nii nagu alati ja võtan ühe sessiooni kaupa.“

Algus polnud ilmselt Vipsile meelt mööda, sest ta sõitis tänases Sotši GP kvalifikatsioonis välja 9. aja. Tõsi, see annab homseks sprindisõiduks tänu esikümne pööramisele 2. stardiruudu. Kiireima aja kihutas Piastri, kes oli Vipsist 0,674 sekundit kiirem.

Ainsana suutis austraallasega enam-vähem sammu pidada Jehan Daruvala, kes jäi alla 0,188 sekundiga. Ülejäänud kaotasid 0,4 ja rohkem sekundit.