HURRAA! Kontaveit astus üle olümpiavõitja poolfinaali 

Kui Bencic lõi tolles geimis esimese murdepalli auti, tundus, et sett on Kontaveidile määratud, aga nii lihtsalt siiski ei läinud. Teise murdepalli tõrjus šveitslanna niivõrd ebamugavalt tagajoonele, et Kontaveit suunas palli võrku – 5 : 2.