Vormel 1 sarja pahapoisist venelane eitas oma osalust meediaskandaalis 

Mullu detsembris ilmus Twitterisse video, kus väideti, et Mazepin on just see, kes üht naist ebasobivalt katsub. Video tekitas palju pahameelt ja hakkas isegi levima teemaviide #WeSayNoToMazepin, millega taheti alles värskelt F1 sarja jõudnud venelane kuninglikust võidusõidusarjast eemale lüüa. Nüüd on miljardäri poeg väitnud, et tema polnud video avalikustamisega seotud. „Mina ei pannud seda üles ja olen mitmeid kordi öelnud, et need polnud minu käed, mis selle video postitasid,“ rääkis Mazepin F1 taskuringhäälingule. Samas intsidendi juhtumist ta ei eitanud…

Ta nentis, et vormel 1 sõitjana tunneb ta end teisiti kui varem ehk näeb endal suuremat vastutust avalikkuse ees hästi käituda. Venelase sõnul oli palju pahandust tekitanud video tema jaoks hea äratus. „Mida ma toona ilmselgelt ei mõistnud, oli see, et F1 sõitjana olen paljudele inimestele, sealhulgas lastele, eeskuju, kellele vaadatakse alt üles. Kui sa vormel 1 sarjas lepingu sõlmid, siis on lihtsalt teatud käitumine, mida sa pead suutma ellu viia. Ma mõtlesin aga endamisi, et olen sama vend ja käitun vanaviisi edasi, ent tegelikult tuleb oma käitumist muuta ja see juhtum oli minu jaoks väga hea äratus,“ vahendas portaal planetf1.com noore Haasi sõitja sõnu.