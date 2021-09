Vips saavutas Sotšis sprindisõidus teise koha

Vormel 2 Twitter andis teada, et täna hommikul toimuma pidanud sprindisõit pidi algama kell 10.30, kuid tormise ilma ja tugeva vihma tõttu lükati see edasi.

Ka F1 Twitter andis teada, et tänaseks planeeritud kvalifikatsioon võib edasi lükkuda. Hetkel väga palju rohkem informatsiooni pole, kas täna mingisugused masinad üldse rajale pääsevad või mitte, kuid ilmateate järgi peaks pärastlõunal ehk ilm paranema. Rahvusvahelises autospordiliidus turvalisuse eest vastutav Michael Masi sõnas F1 sarja kodulehele, et kui ilm paraneb, siis on prioriteediks vormel 1 kvalifikatsiooni ärasõitmine. Samas ütles ta ka seda, et päris öösel keegi sõitma ei hakka, sest on vaja ikkagi valges sõita ehk kui vihm jätkub kuni õhtuni loodetakse kvalifikatsioon ära sõita alles homme hommikul.