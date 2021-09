Eesti rannavolle esipaar harjutab papade rolli ja on üha rohkem õppimas, kuidas teineteist mitte tropiks pidada 

„Esimestel aastatel oli rohkem seda tunnet, et ei saanud aru, miks teine end mingitmoodi tunneb, aga koos õppides oleme hakanud rohkem arutama ja enam ei mõtle üksi oma peas, et see teine tüüp on tropp.“ Nii muljetas Eesti rannavolle meeste esipaari üks pool Mart Tiisaar arengu kohta, kuhu ja kuidas on ta oma paarilise Kusti Nõlvakuga jõudnud.