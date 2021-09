Tänak: see on meie võimalus näidata, et suudame ka kiiretel rallidel konkurentsi pakkuda 

Eestlane võitis Soome ralli nii 2018. kui ka 2019. aastal. Toona oli ta veel Toyota piloot. Mullu jäi meie põhjanaabrite juures MM-etapp koroonaviiruse pandeemia tõttu ära. Tänavu toimub see sügisel, mitte suvel, nagu varasematel hooaegadel.

Teed on ühelt poolt lõbusad, ent panevad samal ajal ka proovile: kiirused on suured ja vahed väiksed, peaks tulema kõva võistlus. Vaatame, kas meil õnnestub võtta kolmas Soome ralli võit – tunneme oma kaasvõistlejaid ja see saab olema raske. Kuid oleme viimasel kahel aastal kõvasti pingutanud ja nüüd on meie võimalus näidata, et suudame kiiretel rallidel konkurentsivõimelised olla,“ lausus Tänak tiimi pressiteate vahendusel.

Tema pealik Andrea Adamo usub, et Hyundail on kolm etappi enne hooaja lõppu endiselt võimalus tiitli nimel võidelda. Praegu edestab neid Toyota 57 silmaga.

„Meie eesmärgiks on, et kõik sõidaksid ühtlaselt. Sellel etapil on Rally Estoniaga sarnasusi. Meil on potentsiaali, et saavutada tugev tulemus, kui töötame koos hästi ning vähendame vigu nii palju kui võimalik. Kuigi Thierry ja Craig jõudsid Eestis poodiumile, ei saanud me näha, mida suutnuks Ott. Nüüd on selleks uus võimalus. Võitlus tiitli nimel jätkub ning peame ülejäänud rallidelt saavutama võimalikult head tulemused,“ sõnas Adamo.