OTSEBLOGI | Kas Hamilton haarab Sotšis juhtohjad? Mercedes organiseeris Bottasele karistuse 

Eilses kvalifikatsioonis sõitis parima koha välja McLareni mees Lando Norris, kes saabki täna esikohalt startida. Teise positsiooni sõitis välja Ferrari rooli keerav Carlos Sainz ja kolmanda stardikoha teenis Williamsi tiimi esindaja George Russell. Valitsev maailmameister Lewis Hamilton sõitis endale välja neljanda koha, samas kui temaga tiitli eest heitlev Max Verstappen kukutati sõitjaterivi lõppu, sest tema masinal on hooaja jooksul kasutatud liiga palju mootoreid ehk kui maksimaalselt võib neid vahetada kolm korda, siis Verstappenile pandi Venemaal kapoti alla juba neljas mootor. Verstappen selgitas ise BBC-le, et kuna eelmisel etapil teenis ta Hamiltoniga toimunud kokkupõrke eest niikuinii kolme stardikohalise karistuse, otsustati just nüüd ka mootorivahetus ära teha ja kõik karistused korraga ära kanda.