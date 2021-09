BLOGI | SUPER! Kontaveit võitis karjääri kolmanda WTA tiitli 

Turniiri poolfinaalis alistas maailma edetabelis 30. kohal olev Kontaveit kodupubliku ees pallinud Petra Kvitova 6 : 0, 6 : 4. „Arvan, et tegin enda osa mängus korralikult ära. Petra eksis esimeses setis päris palju, teises hakkas paremini servima,“ rääkis Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil.

25aastane Eesti esireket on Sakkariga varem kohtunud tervelt kümnel korral ning võitnud neist neli. „Maria on mänginud sel aastal väga hästi, olen ta matše näinud ka. Ta ei anna vastastele väga lihtsaid punkte. Kindlasti tuleb raske ja võitluslik mäng, muud on keeruline ennustada,“ sõnas Kontaveit finaali eel.