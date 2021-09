Flora leppis Tuleviku vastu viigiga. Henn: võitleme meeskonnas kuhjunud väsimusega 

„Tähtis on see, et suutsime 0 : 2 pealt tagasi tulla, see üks punkt võib lõpuks olla päris väärtuslik,“ lisas Henn, kelle sõnul on nende sats uues olukorras, sest lisaks kohalikele mängudele tuleb pallida eurotandril.

„See on kindlasti väljakutse, sest oleme enda jaoks selles mõttes uues olukorras. Aga me ei saa ega taha tuua vabandusi. Peame õppima mängude vahel häälestuma ja ümberlülituma,“ ütles Henn, kelle sõnul on ärakukkumised mõneti paratamatud. „Kõik eurosarjades osalevad mängijad peavad osalema koondises, mängima karikat ja koduliigat. Arvestades, kui tihedalt on meil mängud, siis on selge, et head hoogu kõigis sarjades on keeruline säilitada. Aga see pole vabandus, vaid väljakutse, millest peame üle olema.“