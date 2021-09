Flora tiitlilootused said põntsu. Henn: võitleme meeskonnas kuhjunud väsimusega

Kuigi Viljandi ja Flora mängus hoidsid initsiatiivi viimased, siis tunni möödudes oli tablool 0 : 0 viigiseis. Kuid järgmised viis minutit olid Usbekistanist pärit Abubakir Muidinovi sõu. 61. minutil andis Tuleviku vasakäär palli karistusalasse, kus Gerdo Juhkam viis kodumeeskonna ette. Kolm minutit hiljem murdis Muidinov kasti, kus mehe võttis maha Flora paremkaitsja Marco Lukka. Järgnenud 11 meetri karistuslöögi vajutas võrku Kaimar Saag.

Maruliselt ründama asunud Flora lõi esimese tagasi 76. minutil, kui Konstantin Vassiljevi eeltööst sahistas võrku Rauno Alliku. Viis minutit hiljem oli tablool 2 : 2 viik, kui Flora keskkaitsja Märten Kuusk põrutas palli 30 meetrilt postipõrkest sisse. Kuigi viimastel minutitel tabas valitseva Eesti meistri ääreründaja Henrik Ojamaa posti, siis kolmandat tabamust nad kirja ei saanud ning Viljandist sõideti koju vaid ühe silmaga.

„Tähtis on see, et suutsime 0 : 2 pealt tagasi tulla, see üks punkt võib lõpuks olla päris väärtuslik,“ lisas Henn, kelle sõnul on nende sats uues olukorras, sest lisaks kohalikele mängudele tuleb pallida eurotandril.

„See on kindlasti väljakutse, sest oleme enda jaoks selles mõttes uues olukorras. Aga me ei saa ega taha tuua vabandusi. Peame õppima mängude vahel häälestuma ja ümberlülituma,“ tõdes Flora juhendaja. Kui valitsev Eesti meister on kogunud 53 punkti, siis meistriliigat juhtival FCI Levadial on 11 silma enam. Tõsi, Flora on pidanud 2 matši vähem.

Henni sõnul on ärakukkumised mõneti paratamatud. „Kõik eurosarjades osalevad mängijad peavad osalema koondises, mängima karikat ja koduliigat. Arvestades, kui tihedalt on meil mängud, siis on selge, et head hoogu kõigis sarjades on keeruline säilitada. Aga see pole vabandus, vaid väljakutse, millest peame üle olema.“

Selle nädala alguses teatas Viljandi Tulevik, et nad lõpetasid poolte kokkuleppel peatreener Jaanus Reiteli töölepingu, tema ametikohused võttis hooaja lõpuni üle klubi senine spordidirektor Sander Post.