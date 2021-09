Alaphilippe krooniti taas maailmameistriks, neli Eesti ratturit katkestasid 

„Eelmine hooaeg oli tõeline unistus minu jaoks. Tänane sõit oli väga raske ja see võit on väga emotsionaalne. Ma olin väga motiveeritud ja tahtsin hästi sõita ning saada kirja võimalikult head tulemust,“ ütles Alaphilippe finišis. „Mu jalad olid täna suurepärased. See võit ei olnud nii planeeritud, aga ma andsin endast kõik ja mul pole sõnu. Viimastel kilomeetritel mõtlesin oma lapsele. Belgias on palju rattafänne, kes palusid mul hoogu maha võtta, aga mind motiveerisid need ebasümpaatsed sõnad ainult rohkem.“