Pärnu peatreener ajaloolise euromängu eel: „Peame olema agressiivsem ja tempot kontrolliv pool.“  

„Seal on kindlasti rohkem kogemusi, nii treeneripingil kui mängijate poolest. Pigem vanemapoolne sats, kus on kolm-neli endist ja tänast Austria koondislast, lisaks kaks ameeriklast ja kaks serblast, kes on sellel tasemel varem mänginud. Selles mõttes tuleb kõva proovikivi. Peame olema agressiivsem ja tempot kontrolliv pool, kes ajab mängu kiireks. Kui hakkame nendega koos jalutama, siis läheb meil raskeks. Aga kuna on kodumäng, siis meil on omad võimalused olemas,“ räägib 38aastane juhendaja, kes loodab publiku marulisele toele.