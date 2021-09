MÄNGUD MÄNGITUD? Hunt särab tuhmil taustal 

Viimastel aastatel on Hundist saanud rännumees. Esimesed neli hooaega NFLis veetis ta Cincinnati Bengalsis, siis kolm Indianapolis Coltsis, aga mullu esindas ta neljas mängus New Orleans Saintsi ja seejärel üheksas taas Bengalsit. Tänavust suve alustas ta Arizona Cardinalsi hingekirjas, kuid lasti sealt enne põhihooaja algust minema. Seejärel on Hunt treeninud Tuulises linnas Bearsi ridades.