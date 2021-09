„Sajandi poksimatšil“ on kriips peal. Promootor: Joshua pole enam Furyle vääriline vastane 

„Ma ei näe, et see praegu juhtuks,“ ütles WBC tiitlikaitsja Fury promootor BBC-le. „Kõiki vöid ühendav võitlus oli väga lähedal, see oleks olnud väga suur vastaseis. Südantlõhestav.“

„Ussõk on hea võitleja, ta poksis ülihästi. Aga Joshua on väga haavatav. Ta on alati olnud selline,“ lisas ta. „Nad võivad kordusmatšist rääkida kõike, mida tahavad. Aga isegi kui ta nüüd alistab Ussõki, siis mida teeks Tyson Fury Joshuaga? Te oleksite valmis oma maja panti panema, et Tyson võidab matši.“