CTRL + ALT + DEL: hispaanlane teeb Eesti korvpallis restarti 

Hetkeseis Eesti naiste korvpallis on sant. Välismaal mängib 11 neidu, kes moodustavad koondise tuumiku, kuid järgmisi tippe kasvab peale visalt. Sisuliselt on meeste mängu arendamise varjus jäänud naised Eestis aastateks nõnda tagaplaanile, et nüüd tuleb tuleviku nimel teha täielik restart. Enamik naiskondi saadetakse isekeskis madistama esiliigasse, et noori tippudele kaotamisega mitte traumeerida, koondise kasvulava koormat peavad praegu kandma vaid Balti liigas pallivad Tallinna ülikooliklubid: TLÜ ja TalTech/Nordaid. Viimast ootab üldse ees debüüthooaeg.