Maardu linnameeskond alustas võimaliku kihlveopettuse osas sisejuurdlust 

Maardu klubi esimene avalik reaktsioon (postitatud laupäeval) oli järgmine: „Süüdistused klubi vastu tulid meile absoluutse üllatusena ja tekitasid nördimust, kuna neil pole tegelikku alust! Meie üldiseks kahetsuseks alistati meie meeskond esiliiga viimases kohtumises. Tahame märkida, et meeskonna suhtumine väljakul, soov võita, rünnakute arv vastase väravasse ja asjaolu, et oluline osa kohtumisest toimus vastase väljaku poolel, olid selgelt nähtavad nii pealtvaatajatele staadionil kui ka ülekandeid jälgivatele fännidele. Meil on siiralt kahju, et keegi võis teisiti arvata. Jalgpalliväljakul on kõik võrdsed ja peavad kinni EJL -i reeglitest.

Tahame omakorda avaldada rivaalidele kaastunnet, sest nende edu tulemus viimases kohtumises on kaheldav, mis vaevalt meeskonna meeleolule positiivset mõju avaldab. Maardu linnameeskond on kaotusest ärritunud ja süüdistustest šokeeritud ning loodame väga, et see olukord ei mõjuta klubi edasist edu. Peamine on praegu hoida mängijate soovi edetabelis liidritena püsida, pääseda kõrgliigasse ning jätkata mängude ja võitude nautimist! Oleme tänulikud kõigile, kes hoolivad klubi saatusest, teie toetus on meie jaoks kõige tähtsam!