Olümpial vaimselt murdunud Simone Biles: see oli elu ja surma küsimus

USA spordisõbrad ootasid, et nende sportvõimleja Simone Biles (24) võidab Tokyo olümpiamängudel viis kuldmedalit, kuid läks teisiti. Karmimalt. Bilesi tabas nii tugev vaimne blokk, et ta loobus enamikest võistlustest ja naasis lõpuks Jaapani pealinnas hõbeda ja pronksiga. „Arvestades kõike, mida ma viimase seitsme aasta jooksul läbi elasin, poleks ma pidanud olümpiakoondisesse jõudmagi,“ sõnas Biles hiljuti pikas, põhjalikus ja huvitavas intervjuus New York Magazine'ile.