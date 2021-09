TAGASILÖÖK: Wales rändab Eestisse Gareth Bale'ita 

Madridi Realist palka saav 32aastane Bale mängis viimati jalgpalli 8. septembril Cardiffis, kus Wales tegi 0 : 0 viigi Eestiga. Walesi koondise peatreener Robert Page on veendunud, et novembrikuisteks MM-valikmängudeks on Bale taas rivis.

„Reielihasevigastusi hinnatakse skaalal ühest neljani ja see on nelja lähedal,“ vahendab Page'i sõnu Independent. „See tähendab, et rebend on märkimisväärne. Oleme temaga pidevalt suhelnud, kuid see laager algab tema jaoks liiga vara.

Vigastus on nii tõsine, et pidanuks nullima ka novembrikuise koondiselaagri, kuid õnneks ta paraneb oodatust kiiremini. Oleme üsna kindlad, et ta on novembris meiega.“