MAARJAMÄE VUTIHALL: poliitikute jokutamine tähendab maksumaksjale 200 000 euro korstnasse kirjutamist! 

Levadia vutiklubi on olnud hallisaagas süütu kannataja: nemad said Riigi Kinnisvara ASilt Maarjamäe jalgpallikompleksi enda kasutada ammu enne seda, kui eksisteeris isegi plaan mäenõlva kõrvale rajada Kommunismiohvrite memoriaal. Ka kava sinna hall rajada oli olemas varem, kuid takerdus ikka ja jälle kohalike elanike vastuseisu tõttu. Pärast memoriaali valmimist tekkis teinegi vastasleer: poliitikud, peaasjalikult Isamaa leerist, kisasid valjult, et jalgpallihalli ehitamine memoriaali kõrvale on kohatu. Probleemi tunnistati, lahendust ei pakutud.