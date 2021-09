Suri Inglismaaga maailmameistriks tulnud Liverpooli legend 

Oma karjäärist suurema osa veetis ta Liverpoolis, kus mängis kokku 11 hooajal. Ründemängija lõi nende eest 244 liigaväravat, mis on endiselt klubi rekord. Kokku läks talle kirja 492 mänguga 285 tabamust. Sellest enamat on suutnud vaid Ian Rush – 346.

„Ta oli [Bill] Shankly meeskonnas peamine väravalööja, aitas neil jõuda meistriliigasse ning võita tähtsad liigatiitlid ja karika. Seetõttu on ta Liverpooli legendide seas, kelle tõttu on meie klubi tänasel päeval selline. Ta tuli ka 1966. aastal maailmameistriks. Tean, et fännid kutsusid teda saavutuste pärast Sir Rogeriks. Väravalööja, kes oli töökas ning aitas alati oma meeskonnakaaslasi. Ta oleks ka praegusesse tiimi hästi sobinud. Mälestame ja avaldame Sir Rogerile austust,“ vahendas Liverpooli peatreeneri Jürgen Klopi sõnu BBC.