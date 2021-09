MUSKLID PINGUL JA VALUGRIMASSID NÄOL! Isegi (endisele) tippsportlasele pole kaitseväe test naljaasi 

Et kaitseväelased oleks heas vormis rahu- ja sõjaaja ülesannete täitmiseks, arendatakse nende kehalisi võimeid ja propageeritakse liikumisharrastust. Hindamiseks kasutatakse kehaliste võimete kontrolltesti. Test koosneb kolmest osast: kätekõverdused toenglamangus kahe minuti jooksul, kõhulihasteharjutused kahe minuti jooksul ning aja peale 3200m jooks. Iga osa eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, kokku seega 300 punkti, testi läbimiseks tuleb koguda minimaalselt 180 punkti. Punktide arvutamisel võetakse arvesse ka sugu ja vanust.

Kokku tegid täna Audentese staadionil testi 29 inimest, kellest maksimaalsed 300 punkti sooritasid 11 osalejat: Riigikogu liige ja kahekordne olümpiahõbe Jüri Jaanson, Spordinädala patroonid Saskia Alusalu ja Hannes Hermaküla, Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakonna ülem kolonel Mati Tikerpuu, nooremleitnant Anna-Mariita Mattiisen, liitlasvägede sõdurid Justin Roberts ja Dan Morgans, kultuuriministeeriumi nõunik Jarko Koort ning treenerid Katrena Tenno, Andra Moistus ja Chris Wallace.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem, kes tegi Spordinädala testi kaasa juba kolmandat aastat järjest, tänas Eesti Olümpiakomiteed ürituse läbiviimisel. „Tervis on meie ühine vara ning mul on hea meel, et EOK kui Spordinädala eestvedaja sellise toreda ettevõtmise eest seisab. Tänan ka tänaseid osalejaid, sest te kõik olete eeskujud. Te olete mulle ka eeskujud, sest ma lähen homme jälle trenni,“ ütles ise 288 punkti kogunud Herem.

Spordinädala patroonid Saskia Alusalu ja Hannes Hermaküla tunnistasid EOK pressiteate vahendusel, et koos ühise eesmärgi nimel pingutamine on eriline. „Ikka täiesti teine emotsioon on, kui sinust jooksevad mööda Saskia Alusalu ja Kristina Šmigun-Vähi,“ muigas Hermaküla. „Tuleb tõdeda, et ehmatasin ära, kui Raivo E. Tamm teatas mulle enne testi, et siin on vaja norme täita. Jooksu kartsin hirmsasti, aga sain hakkama!“ rõõmustas Hermaküla.

300 punkti kogunud Saskia Alusalu sooritab täna suisa kaks testi – pärast NATO testi läbimist seadis ta sammud eksamile. „Pean tunnistama, et see oli esimene kord pärast karjääri lõpetamist, mil ma pingutasin. Ajasin ikka näpuga tabelist järgi, et 300 punkti täis saada. Muidugi olen rahul!“ ütles Alusalu.