VIDEO | MILLINE ÜLLATUS… Presidendiks pürgiv Pacquiao jättis poksiga hüvasti 

„Oma poksikindaid varna riputades soovin tänada tervet maailma, eriti Filipiinide inimesi Manny Pacquiao toetamise eest. Hüvasti, poks!“ sõnas Pacquiao. „On raske sellega leppida, et mu aeg poksijana on läbi. Täna annan ma teada erruminekust.“

Juba pärast kaotust Ugasele olid õhus tugevad märgid sellest, et 42aastase sportlase võitlused on võideldud. Kui otsa tuli ka uudis, et Pacquiao astub vastu Filipiinide praeguse presidendi Rodrigo Duterte leerile ja kandideerib uueks riigipeaks, oli selge, et mehe huvid on tulevikus poliitkarjääril, mida ta praegu juba senaatorina ajab.