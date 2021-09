NBA teeb vaktsineerimata mängijate elu põrguks 

Kui enda kaitsesüsti(d) kätte saanud korvpallurite peamiseks kohustuseks eesootaval hooajal saab olema sümptomite või lähikontaktsuse korral enda regulaarne testimine ja muul ajal võib vabalt lulli lüüa, siis vaktsineerimata sportlaste puhul on nimekiri keeldudest kordades pikem lubatud tegevustest.

Portaal ESPN sai enda valdusesse tiimidele laiali saadetud memo, kus on täpselt kirjas, mida vaktsineerimata korvpalluritelt oodatakse.

Igapäevane testimine, kui käiakse klubi ruumides või lävitakse muul moel meeskonnakaaslastega.

Mängupäeval tuleb anda laboris kontrollitav koroonatest – ei mingit kiirprooviga pääsemist!

Meeskonnakaaslaste ega treeneritega ei tohi samas siseruumis süüagi.

Väljaspool mänguolukordi kohustuslik maski kandmine (see laieneb tõenäoliselt siiski ka vaktsineeritud mängijatele) ja kahemeetrise vahe hoidmine.

Lähikontaktsuse korral ootab ees seitsmepäevane range karantiin.

Riietusruumis tuleb vaktsineerimata mängijad paigutada tiimikaaslastest võimalikult kaugele, aga samas ei tohi mitu süstimata mängijat ka kõrvuti olla.

Mängu ajal ei tohi vaktsineerimata mängijad varumeestepingil kõrvuti istuda

Vabal ajal peavad sportlased püsima kodus või võõrsilmängudel hotellis. Erandid kehtivad vaid poodi minekuks või laste kooli viimiseks. Restoranid, baarid, ööklubid ja muud meelelahutusasutused võib ära unustada!

Kõik vaktsineerimata mängijatele külla tulevad inimesed peavad eelnevalt tegema koroonatesti.

Umbes 90 protsenti NBAs mängivatest korvpalluritest on koroonavaktsiini juba saanud. Üks nimekamaid mängijaid, kes pole seda teed läinud on Kyrie Irving, kes ei saa enda Brooklyn Netsi meeskonda seetõttu kodumängudes esindada – New Yorki linnas kehtivad reeglid nõuavad, et siseruumis toimuvatel spordiüritustel osalejad on kätte saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi.

(Kui täpne olla, siis Irving pole öelnud, kas ta on vaktsineeritud või mitte, aga nädala algul toimunud näost-näkku pressikohtumisel osales ta erinevalt teistest Netsi mängijatest üle videosilla.)

San Franciscos, Golden State Warriorsi kodulinnas, peavad sportlased olema enne väljakule pääsemist vaktsineerimiskuuri täielikult läbinud.

„NBA peaks nõudma, et kõik mängijad ja treenerid on vaktsineeritud või nad meeskonnast eemaldama,“ küsis korvpallilegend Kareem Abdul-Jabbar Rolling Stone’ile antud usutluses veelgi karmimat korda. „Ma ei usu, et nad käituvad heade tiimikaaslaste või heade kodanikena. Me oleme sõjas. Maskid ja vaktsiinid on relvad, mida me selles sõjas võitluseks kasutame.“