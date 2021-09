ESIRÜNDAJA PUUDU! Häberli Sappineni vigastusest: „Kuulsime sellest esmaspäeval. See pole hea." 

Tervislikel põhjustel jäävad koondisest eemale koroonaviirusest taastuv Ragnar Klavan ja õlavigastuse küüsis Rauno Sappinen. „Koondiseakna vahelisel ajal olen kõigi mängijatega suhtluses, nii ka Ragnar Klavaniga. Kahjuks ei ole ta veel pärast viirust täielikult taastunud, et rahvusvahelises kohtumistes mängida,” rääkis Häberli. „Ta on Paide eest mänginud, aga ta tunneb end alati pärast matši väga väsinuna, nii et otsustasime et teda ei kasuta kõrgema intensiivsusega koondisemängudes.“

Sappinen ravib õlavigastust, mille ta sai viimases Premium liiga mängus Viljandi Tuleviku vastu. „Kuulsime sellest esmaspäeval. Teda ei ole meiega. See pole hea, aga meil on teisi ründajaid, kes saavad võimaluse meid aidata,“ sõnas Häberli, et üks alternatiiv kohatäiteks on Erik Sorga, teine Robert Kirss, kes esialgu kutse saanud mängijate sekka ei kuulunud.

„Robi lõi kaks väravat (nädalavahetusel Levadia eest ja Legioni vastu) – see on minu jaoks väga positiivne. Ojamaa ja Zenjov võivad ka teise ründajana mängida. Eks näeme esmaspäeval, kui kõik on koos, sest nädalavahetusel on ju veel üks mängudevoor, et kes on 100protsendiliselt valmis mängima.“

Viimane koondisepaus oli alles septembri algul: valikmängudes kaotas Eesti kodus suurelt Belgiale, kuid võitles võõrsil Walesi vastu välja 0 : 0 viigi. Häberli sõnul oli tema jaoks väga uudne nõnda väikese vaheaja pealt taas koondise koosseis kokku panna. „Pärast Walesi mängu polnud palju aega rääkida, nii et olen suhelnud individuaalselt peaaegu kõigi mängudega – mis oli hästi, kus peab arenema. Ja pärast seda olen vaadanud palju mänge,“ võttis peatreener enda tegemised kokku.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Londoni Arsenal (ENG) 10/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Tallinna FC Flora 8/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0