Tänak pole veel alla andnud: kavatseme hooaja lõpuni pingutada 

Sarja üldliidri Sebastien Ogier' edu lähima konkurendi Elfyn Evansi ees on 44 punkti. Tänak on viiendal kohal, jäädes prantslasest maha 74 silmaga. Võistkondlikus arvestuses on seis mõnevõrra põnevam. Toyota edastab Hyundait 57 punktiga.

„Kindlasti kavatseme hooaja lõpuni täiega pingutada. Mõistagi pole me tänavu favoriidid, kuid teame, mis seisus oleme. Soosikukoorem on Toyota kanda ning neid on raske võita, kuid anname parima, et neil ei saaks kerge olema. Proovime nende elu rakseks teha,“ lausus Tänak portaalile DirtFish.

Eestlase enda hooaeg on olnud täis ebaõnnestumisi. Tema ainuke võit tuli veebruaris Soomes toimunud Arktika rallil. Üheksast etapist neljal on Hyundai piloot pidanud katkestama.

„Kui kihutame, siis kihutame võidu peale. Me ei kavatse lihtsalt osa võtta.

MM-sari jätkub käimasoleval nädalal: 1.-3. oktoobrini toimub Soome etapp. Varasematel hooaegadel on sealne võidukihutamine toimunud suvel. Tänaku arvates on sügisesed tingimused rallile sobilikud.

„Teed on niisked ja hea pidamisega. Ja autos on jahe, tingimused on ralli sõitmiseks ideaalsed. Skandinaavias on praegusel aastaajal üldiselt teed hommikuti niiskemad, mis teevad kõigile tingimused võrdsemaks. Pole suurt vahet, kas minna teele esimesena või mitte. Suvel on kindlasti teistmoodi, pinnas on siis lahtisem. Tõotavad tulla head ja ühtlased olud,“ selgitas Tänak.