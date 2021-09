Rovanperä: Tänak on Soome rallil mu suurimaks konkurendiks

Viimasel kolmel rallil poodiumile jõudnud ning neist kahel esikoha saavutanud Kalle Rovanperä on kodusel Soome etapil mõistagi soosikute seas. 1. oktoobril 21. sünnipäeva tähistav Toyota piloot usub, et talle on seal peamiseks konkurendiks Ott Tänak.