ELU ON SEIKLUS: 60aastane tagaotsitav Suriname asepresident vahetas end rahvusvahelises sarjas platsile ja jagas pärast vastastele sularaha 

Brunswijk on üks ütlemata vastuoluline tegelane. Ta on narkokuritegude eest süüdi mõistetud nii Hollandis kui ka Prantsusmaal, kuid karistused on tal kandmata. Interpol otsib teda taga, ent Suriname riigil puudub oma kodanike väljaandmise kohustus, seega saab mees kodumaal mõnusalt aega veeta. Enamgi veel, Brunswijkist sai eelmise aasta juulis Lõuna-Ameerika põhjarannikul asuva umbes 600 000 elanikuga riigi asepresident, kel on New York Timesi väitel vähemalt 50 last.