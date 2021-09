ÒTSEBLOGI | Flora kohtub konverentsiliigas Belgradi Partizaniga 

„Mängisime ka eelmisel aasta Zagrebi Dinamo vastu ilma Raunota,“ osutas Flora peatreener Jürgen Henn eilsel pressikonverentsil, vahendab Soccernet.ee. „Tema eemalolek muudab meie rünnakut, aga Rauno Alliku on näidanud viimasel ajal, et on heas vormis. Kokkuvõttes on Sappineni puudumine võistkonnale hea võimalus õppida toime tulema ilma temata ja harjuda olukorraga, et teda pole. Nii oluline, kui Sappinen ka meie meeskonnale ei ole, siis me ei saa alati temale loota. Peame leidma uued käigud ja võimalused, kuidas kompenseerida tema puudumist.“