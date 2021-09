Tänak sai Soomes kiiruse ületamise eest piraka trahvi 

Ott Tänak sattus Soome MM-ralli eel pahuksisse ühe kohaliku elanikuga, kes väitis, et eestlane kihutas teel, kus piirkiirus 40 km/h, suisa 160 km/h! Kohtunike ette kutsutud saarlane selgitas, et reguleeris kõnealusel teelõigul oma Hyundai masina tulesid, kuid ei näinud kaks korda edasi-tagasi sõites ühtegi jalakäijat. Kohe päris kindlasti ei olnud tema kiirus nii suur, nagu tunnistaja väidab, lubas Tänak.

Et rallimasinatele on paigaldatud GPS-seadmed, oli viimast väidet lihtne kontrollida: Tänaku Hyundai tippkiiruseks registreeris mõõdik kõnealuses paigas 101 km/h, mis on sellegi poolest kõvasti üle lubatu. Tänak sai autosportlasele sündsusetu käitumise tõttu 5000 euro suuruse trahvi.