Rio OMil manipuleerisid kohtunikud vähemalt 10 matši tulemusega. Kas poksijad lüüakse olümpialt minema? 

Amatöörpoksi juhtorgan AIBA palus professor Richard McLarenil ja tema uurijate meeskonnal uurida Rio mängudel tehtud kahtlasi kohtunike otsuseid. McLaren ütles, et nad pole suutnud kindlaks teha manipuleerimiste täpset arvu, aga eeldatavasti on see number üle kümne. Raportis kirjeldatakse ühtlasi, kuidas AIBA kõrged ametnikud, aga eelkõige liidu toonane president Ching-Kuo Wu ja tegevdirektor Karim Bouzid, aitasid kõigele kaasa.

Samal teemal Olümpia FANTASTILINE LAHING! Joshua ja Ussõk näitasid, et poksi saab veel mõttetutest sõumatšidest päästa McLaren kinnitas, et manipuleeritud kohtumiste hulka kuulusid näiteks iirlase Michael Conlani ja venelase Vladimir Nikitini vaheline Rio veerandfinaal ning raskekaalu kuldmedalimatš, kus osalesid venelane Jevgeni Tištšenko ja kasahh Vassili Leviti. Eeldatavasi sekkusid kohtunikud otsustavalt ka üliraskekaalu finaalis, kus prantslane Tony Yoka seljatas Suurbritannia poksija Joe Joyce'i.

Raporti väitel pakuti ka Mongoolia Otgondalai Dorjnyambuu ja prantslanna Sofiane Oumiha vahelise poolfinaali tulemuse mõjutamiseks 215 000 eurot altkäemaksu. Raha liikumist küll väidetavalt ei toimunud, kuid Mongoolia poksija kaotas väga ebatavalise skooriga, kus kõigi viie kohtuniku tulemuskaart oli identne, vahendab portaal Inside the games.

Eelmainitud Conlan tõdes kohe peale Rio matši, et talle tehti liiga. „Nad on kuradi petised,“ ütles atleet vihaselt ringist väljudes ajalehele The Guardianile. „Nad on tuntud petturid. Amatöörpoks haiseb nii seest kui väljast. Võidab see, kes maksab kõige rohkem raha.“

Aruandes kirjeldatakse üksikasjalikult, kuidas niite tõmbasid AIBA juhid. Raporti sõnul oli Wu ja Bouzidi roll korruptsiooni õnnestumises ülioluline, sest nemad määrasid konkreetsetele kohtunikele vajalikud kohtumised, mis võimaldasid nende tulemustega manipuleerida. Samuti lisas uurimisrühm, et Rio mängude eel harjutati tulemuste manipuleerimist olümpia kvalifikatsiooniturniiril ja eeldatavasti tehti pahandust juba 2012. aasta Londoni OMil.

Kas poks jääb olümpiamängude kavva?

Eelolev uurimine on AIBA meeleheitlik katse ala maine päästmiseks. Viimastel aastatel kasvas poksiringkondades hirm, et spordiala võidakse 2024. aasta olümpialt välja visata. 2017. aasta novembrini juhtis alaliitu Taiwanist pärit Wu, kes tagantjärgi on osutumas valemänguriks. Toona võttis temalt rolli üle usbekk Gafur Rakhimov, kes oli aga pukis vähem kui aasta, sest USA valitsusametnike sõnul oli mees segatud heroiiniärisse ja oli üks Usbekistani juhtivaid kurjategijaid.