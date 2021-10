RALLIBLOGI | Laupäeva valitseb Elfyn Evans, Tänak kolmas

Teed on ühelt poolt lõbusad, ent panevad samal ajal ka proovile: kiirused on suured ja vahed väiksed, peaks tulema kõva võistlus. Vaatame, kas meil õnnestub võtta kolmas Soome ralli võit – tunneme oma kaasvõistlejaid ja see saab olema raske. Kuid oleme viimasel kahel aastal kõvasti pingutanud ja nüüd on meie võimalus näidata, et suudame kiiretel rallidel konkurentsivõimelised olla,“ lausus Tänak tiimi pressiteate vahendusel.