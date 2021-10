RALLIBLOGI | Tänak ja Evans annavad kõvasti kuuma, Neuville katkestas

Tänak tõdes enne etappi, et tänavuse etapi trass on varasematest väga erinev. „Kuna me pole suurt osa teest varem näinud, siis peame recce'l [võistlustrassiga tutvumine] väga hoolikad olema, et legend võimalikult täpne saaks. Ilm võib samuti muutuda. See on viimane kruusaralli praeguse põlvkonna WRC masinatega. Minu arvates on need aegade parimad, seega kahtlemata kavatsen seda etappi nautida.