VIDEO | EOK spordinädala patrooniks olnud Keili Sükijainen: tennises olen saanud oma mõtted täiesti välja lülitada 

Tuntud teleajakirjanik Keili Sükijainen on kirglik tennisefänn ja tunnistab, et see on ainuke spordiala, mille ajal ta suudab end muudest mõtetest täiesti välja lülitada. Tema parim sõbranna Anett Kontaveit mängib samal ajal oma elu parimat tennist ja Sükijainen elab talle vägagi kaasa.