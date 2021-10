Mustanahalist soomlast mõnitanud alaealised jalgpallifännid põhjustasid diplomaatilise konflikti, Tšehhi välisminister süüdistab britte valetamises 

Glasow Rangersi peatreener Steven Gerrard ja Suurbritannia meedia väitsid nädala sees, et kohtumises Praha Spartaga viimase alaealised fännid mõnitasid rassistlikult mustanahalist soomlast Glen Kamarad. Tšehhi välisministri sõnul on see kõik vale ja ta kutsus Suurbritannia suursaadiku vestlusele.