Ott Tänak: ei tunne, et võitlen esikoha eest, sest olen igal katsel Evansist aeglasem

Laupäeva esimese nelja kiiruskatse järel pääsesid piloodid hooldusalasse, kus andsid koos meeskonna juhtidega kommentaare. Hyundai piloodid Ott Tänak ja Craig Breen tunnistasid, et Soome ralli liider Elfyn Evans on neist lihtsalt kiirem. Segasem on seis Toyota meeskonna leeris. Ühest küljest juhib nende sõitja rallit, kuid teisalt Sebastien Ogier ei suuda kiiremate tempos püsida ning Takamoto Katsuta ja Kalle Rovanperä katkestasid.