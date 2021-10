VIDEO | SÕGE! Austria ja Inglise jalgpallifännid pildusid üksteist uriiniga 

Neist kõige ropumad olid The Suni teatel uriini täis veepudelid, millel polnud korki. See tähendab, et kollakas kehavedelik pritsis märjaks kõik, kes teele jäid, sealhulgas kaklust ennetada püüdnud korrakaitsjad.

„Aga ütlen teile veel ühe põhjuse. Mu isa, abikaasa ja ülejäänud pereliikmed kavatsevad reisida kõikidele võõrsilmängudele West Hami toetama. Minu isa on 80aastane ja ma tahan, et ta tunneks, et saab minna ja võtta fännidega mõned õlled ilma et peaks probleeme pelgama.“