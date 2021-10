Jüri Vips saab taas Red Bulli vormelit testida. AlphaTauri boss: ta on tulevikutegija 

Neist jaapanlane Tsunoda teeb parasjagu debüüthooaega, mis on siiani toonud viis punktikohta. Parim tulemus on Ungari GP 6. koht. Mees ise väljendas üllatust, kui AlphaTauri ta lepingut pikendas.

„Ta oli üllatunud, et see otsustati nii vara,“ täpsustas tiimipealik Tost. „Selgitasin talle, et pole mingit mõtet anda noorele piloodile võimalus ja visata ta kohe üle parda. Temas on potentsiaali, ta õpib. Seega polnud tema jätkamine kordagi kahtluse all. Tänapäeval vajab piloot kolme aastat, et F1-st aru saada. Ka siis pole õppimisperiood läbi.