RASKE ÕHTU: neljast Eesti korvpalliklubist ainult üks tegi lätlastele säru 

„Kokkuvõttes ei saanud me täna oma keskendumisega hakkama, tegime alguses eksimusi ja muutusime neist ebakindlaks,“ sõnas Tartu klubi peatreener Toomas Kandimaa pressiteate vahendusel. „Pärast, kui juhtima saime, siis loodeti, et mäng tuleb kergemalt. Aga vastased olid tublid, võitlesid lõpuni ja tahtsid mingil määral rohkem. Väga valus kaotus lõpuks. Nüüd on järgmine mäng Pärnu vastu karikasarjas ja peame tänasest mängust omad järeldused tegema.“