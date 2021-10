Tänak: püüan Elfynit nii palju survestada kui võimalik 

„Kiirus on olnud pärastlõunal üsna hea,“ märkis Tänak päeva lõpus WRC otse-eetris. „Pidamine oli natuke parem, tee natuke kõvem, seega oli lihtsam autot juhtida. Sain natuke rohkem suruda. Mõistagi püüan Elfynit nii palju survestada kui võimalik, et temagi peaks suruma. Kui tal lõpuks õnnestub võita, siis ta vähemalt vääris seda.”

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo: „Olen üsna kindel, et Oti plaan on võita. Tal pole midagi kaotada, sest ta ei võitle enam tiitli eest. Praegu on olukord, kus tuleb lihtsalt minna ja võidelda.“

Liider Evans väljendas laupäeva õhtul rahulolu. „Terve päev oli autos päris hea tunne. Samas olen pettunud, et kaotasin mõnel pärastlõunasel katsel Otile sekundeid. Aga mõistan, et ta surus kõvasti ja olen kokkuvõttes rõõmus,“ ütles ta.

Kolmandat kohta hoiab Hyundai piloot Craig Breen, kes alustas päeva liidrina, kuid vajus õhtuks Evansi ja Tänaku järele kolmandaks. Vahe esimestega on vastavalt 19,5 ja 10,4 sekundit.

„See on mõnes mõttes frustreeriv,“ tunnistas iirlane. „Samas näen, mis aegu sõidetakse. Mul on see ekstra puudu. Metsas ja pimedas kiirusega 200 km/h sõites on lihtne natuke kõhklema lüüa, aga iga kord, kui kahtled, võidavad need kutid aega. Mul on hea meel, et me pole teinud vigu.“

Ralli lõpuni on jäänud neli kiiruskatset kogupikkusega umbes 46 kilomeerit. Evans märkis, et püüab võidust kümne küünega kinni hoida. „Üsna pikk maa on minna, kõike võib juhtuda. Peame keskenda katse katse haaval ja vaatame, mis juhtus.“