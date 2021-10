DJOKOVICI REKORD KREENIS? Austraalia lahtistele lubatakse vaid vaktsineeritud tennisistid 

Uudis on potentsiaalselt suurimaks murekohaks maailma parimale meestennisistile Novak Djokovicile, kelle koroonavaktsineeritus on teadmata. Mullu viirust põdenud serblane on varasemalt öelnud, et kaitsesüsti saamine on iga inimese isiklik teema ja tema ei toeta sundvaktsineerimist. „Isiklikult olen ma vaktsineerimise vastu ja ma ei tahaks, et keegi sunnib mind vaktsiini saama, et oleks võimalik reisida,“ kommenteeris Djokovic teemat 2020. aastal enne koroonasse haigestumist.

Samal teemal Tennis Palliga kubemesse saanud tennisist sai disklahvi 2022. aasta Austraalia lahtised pidid olema maailma tennise jaoks ajalooline sündmus. Kolm megatähte ehk Roger Federer, Rafael Nadal ja Djokovic on kõik võitnud oma senises karjääris 20 suure slämmi tiitlit. Üheksa korda, sealjuures viimasel kolmel aastal, on Austraalias triumfeerinud aga serblane ja seetõttu oli justkui ette määratud, et uue tenniseaasta esimesel suurturniiril haarab ta endale aegade edukaima meestennisisti tiitli. Enam mitte.

„Tiitlid ei kaitse sind,“ hoiatas Victoria osariigi juht Daniel Andrews, et varasem edu suurtel slämmidel ei tähenda austraallastest reegliseadjate jaoks midagi, vahendab Tennis Head. „Ainus tiitel, mis sind kaitseb on saadud esimene ja teine doos.“

Andrewsi sõnul on ta vestlustest riigijuhtidega saanud aru, et kui austraallane soovib kodumaale tulla, siis temalt vaktsineerimist nõuda ei saa. „Aga kui sa tuled siia turisti- või äriviisaga ehk sa pole austraallane, tuled siia külla, siis arvata, et sind lastakse sisse ilma vaktsineerimiseta on väga-väga vähetõenäoline.“

Enne tänavusi USA lahtisi meistrivõistlusi kirjutas AP, et ATP karusellil ringlevatest meestennisistidest on vaktsineeritud napilt üle poolte. Naiste puhul olid kaitsesüstitud „ligi pooled“. WTA eesmärk on aga, et aasta lõpuks oleks 85 protsenti naistennisistidest vaktsineeritud. Eesti esitennisist Anett Kontaveit seda näiteks on.