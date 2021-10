Tulevik kaotas kaheksanda võõrsilmängu järjest, Flora seljatas Tammeka 

Kodustaadionil pallinud Kuressaare oli esimesele tabamusel lähedal avapoolaja lõpus, kuid Silver Alex Kelderi löök tabas posti. 63. minutil jäi Tulevik vähemusse, kui Ganiu Atanda võttis viimase kaitsjana vastase maha ning sai punase kaardi. Juba kolm minutit hiljem suutis Kuressaare ülekaalu ära vormistada, kui suure segaduse järel skooris Mattias Männilaan. See jäi ka kohtumise ainsaks tabamuseks.

Septembris Jaanus Reiteli asemel Tuleviku peatreeneriks asunud Sander Post tõdes, et oli võitluslik võrdsete võistkondade mäng. „Pisiasjad lugesid, meie kahjuks punane kaart ja sinna otsa kiirelt 0 : 1 värav. Oli keeruline, aga eks meil olid ka omad momendid. Arvan, et mängisime teisel poolajal päris hästi ja tekkis momente,“ rääkis Post Rahvusringhäälingu ülekandes.

Kui Viljandi on tosinast kodumängust võitnud 5 ja viigistanud 2, siis teistel staadionitel on nende saldo märgatavalt nukram. Viimati teenis Tulevik võõrsilt punkte 19. mail, kui nad alistasid Paides sealse linnameeskonna. Järgneval kaheksal võõrsilmängul pole saadud ühtegi punkti.

Tulevikul on koos 24 punkti, mis annab tabelis kaheksanda koha. Nende ees on Kuressaare, kellel on 3 silma enam.