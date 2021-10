Toyota tiimipealik Latvala: soovin Lappit oma meeskonda 

Valitsev maailmameister Sebastien Ogier osaleb tuleval hooajal vaid valitud rallidel, mistap tekkis Toyota meeskonnas vaba sõitjakoht. Juba varem liikusid jutud, et vakantsele kohale on soosik Lappi. Tiimi pealik Jari-Matti Latvala tõdes, et kaasmaalase esitus jättis talle sügava mulje.

„Esapekka tegi väga kõva ralli. Sihtisime kohta esiviisikus ja ta tuli neljandaks. Olen veendunud, et ta on kiire,“ vahendas rallit.fi Latvala sõnu.

Kuna Sebastien Ogier osaleb vaid valitud rallidel, siis vajab meeskond pilooti, kes sõidaks etappidel, kus prantslane ei soovi võistelda. „Ma näen olukorda nii, et Esapekka oleks meile hea piloot. Soovitan teda Jaapani peakontorile, kuid lõplik valik sõitjate osas tehakse Jaapanis,“ rõhutas Latvala, kellel enda soosikus kahtlust pole. „Võin kinnitada, et mina soovitan Esapekkat. Ma olen tema Soomes näidatud sooritusega rahul. See oli märk sellest, et ta on parim variant Ogier’ kaaslaseks.“