Helen Nelis-Naukas: minu uus eesmärk on üks poiss maailma tipptasemele viia 

13aastane Trynova oli Ungari pealinnas noorim võistleja, kuid ta vehkles väga vapralt ja pääses kuue parema hulka. „Mõlemal on potentsiaali jõuda maailma paremikku,” kinnitab kogenud treener Nelis-Naukas.

15aastane Laasik hakkas lemmikalaga tegelema neljandas klassis. „Ma olin Oliveri kehalise kasvatuse õpetaja ja nägin, et ta on väga sportlik ja ka hea iseloomuga poiss,“ jutustab Nelis-Naukas. „Kutsusin ta trenni. Nüüd oleme juba viis aastat koostööd teinud, kuues läheb.“

Treeneri kinnitusel on Laasik motiveeritud ja eesmärgikindel. „Oliver ei puudu ühestki trennist nagu Juliagi,“ märgib Nelis-Naukas. „Lisaks kõigele õpib ta koolis viitele. Väga arukas poiss, keda on imeline juhendada. Ideaalne õpilane treenerile. Oliver kuulab ja teeb ka seda, mida raja kõrvalt talle ütlen.“

Nelis-Naukase edukaimad kasvandikud on olümpiavõitja Katrina Lehis ja maailmameister Kristina Kuusk. „Minu uus eesmärk on üks poiss maailma tipptasemele viia,“ avaldab ta. „See oleks väga huvitav. Tüdrukud ka muidugi, aga ikkagi naistreenerina poiss meeste tippu aidata on veel põnevam väljakutse.“