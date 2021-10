MM-VALIKMÄNG: Eestil veel kaks florakat audis, Valgevene koondist räsib koroona! 

„Loodame, et kummagi vigastus pole väga tõsine – räägime kahest või kolmest nädalast. Ühel teeb häda põlv ja teisel säär,“ sõnas koondise peatreener Thomas Häberli. „Loomulikult pole kunagi tore koosseisu muuta, aga nädalavahetusel oli mänge ja teadsime juba varem, et Michaelil oli probleeme. [Esmaspäeva] hommikul otsustasime, et Miller meiega ei jää. Tõime asemele Henrik Pürgi, kelle puhul oleme rahul, et ta sai naasta vigastuspausilt varem kui karta võis.“

Kahe lahkuja ja ühe lisanduja tulemusel on 24 koondislase seas üheksa FC Flora mängijat, kes rabavad koduses meistrisarjas ja UEFA konverentsiliigas tempoga kaks mängu nädalas. Ka rahvusmeeskonnas on mitmel florakal kandev roll, kuid Häberli nende kurnatuse pärast liigselt ei muretse: „See võib-olla mõjutab meid rohkem novembris, aga praegu on neil olnud kaks rasket nädalat ja enne seda said natuke rohkem taastuda. Mingisugune väsimus võib neis olla, aga see on normaalne.“