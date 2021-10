Leicesteri imemees on Premier League’is tagasi! 

2017. aastal Leicesteris saadud hundipassi järel väisas oktoobris 70. sünnipäeva tähistav itaallane Nantesi, Fulhami, AS Roma ja Sampdoria klubisid, viimases pidas ta vastu üle pooleteise hooaja, kuid teatas pärast Itaalia meistrivõistlustel üheksanda kohaga lõpetamist, et ei plaani lepingut pikendada.

Watfordi omanikeks on Itaalia Pozzode äriperekond, mistõttu pole üllatav, et nad otsisid pühapäeval hundipassi saanud Xisco Muñozele asendust oma kodumaalt. Samas peab Ranieri arvestama, et ta kõnnib Pozzodega väga õhukesel jääl: perekond soetas Inglismaa vutiklubi 2012. aastal ja Ranieri on sellest ajast 14. (!) peatreener.