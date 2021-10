Kalev/Cramo sai VTB ühisliigas teise kaotuse. Štelmahers: vastutavad kõik, sealhulgas treenerid  

Kalev/Cramo peatreener Roberts Štelmahers tunnistas, et vastase visatud ligi 100 punkti on palju, mis palju. „Vaatame video üle ja analüüsime. Aga muidugi on midagi valesti, kui laseme endale koduväljakul visata 97 silma. Me ei saa ikka veel aru, mida me kaitses tahame teha,“ rääkis lätlasest juhendaja pressikonverentsil.