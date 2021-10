Avariisse sattunud Hyundai tehasetiimi sõitja murdis puusa 

„Te võite öelda, et see oli ebaõnn, aga uskuge mind – mul tõesti vedas, et pärast seda, kui auto mulle otsa sõitis, murdsin vaid puusa.“ jätkas ta. „Nii et jah, see oli minu jaoks raske aasta ja raske hooaeg. Kui see, mis ei tapa, teeb sind tugevaks ja ootan juba järgmist aastat, et saaksin võistelda ja näidata roolis oma potentsiaali."