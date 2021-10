VIDEO | Maailma kuumim golfimängija lõi hole-in-one’i! 

Paige Spiranac on suunamudija, kel Instagramis üle 3,2 miljoni jälgija – see on poole miljoni võrra rohkem kui Tiger Woodsil. Võrdlus on igati kohane, sest mõlemad on professionaalsed golfimängijad: Spiranac teenib iga sporditeemalise sotsiaalmeediapostituse eest tuhandeid eurosid, väidab Golf Magic. Teda on kutsutud ka maailma kõige kuumemaks mängijaks.