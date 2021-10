AUSAD ÜLESTUNNISTUSED! Kylian Mbappe: kutsusin Neymari parmuks ja olen valmis koondisest loobuma 

Praeguseks on Mbappe (vasakul) ja Neymar (paremal) ära leppinud ja nende vahel on kõik hästi.

Kylian Mbappe on kahtlemata üks jalgpallimaailma kuumimaid noori talente. Ta on endiselt kõigest 22-aastane mängija, aga saavutanud juba kui palju. Mbappe on maailmameister, neljakordne Prantsusmaa meister ja valitud kõikvõimalikesse sümboolsetesse koosseisudesse. Seega ringleb PSG ründaja ümber ka palju kuulujutte, millele ta nüüd mitmes intervjuus vastulause lajatanud.